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Новости темы "Ситуация на валютном рынке"
18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и российский рубль на торгах 18 октября подешевели, евро подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Курс доллара снизился на Br0,0012 до Br2,0388 за $1 (на торгах 17 октября - Br2,04 за $1).
Евро подорожал на Br0,0067 и стоит Br2,268 за 1 евро (17 октября - Br2,2613 за 1 евро).
Курс российского рубля снизился на Br0,0001 и составляет Br3,1884 за 100 российских рублей (17 октября - Br3,1885).-0-