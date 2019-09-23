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Новости темы "Ситуация на валютном рынке"
23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и российский рубль на торгах 23 сентября подорожали, евро подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Курс доллара сегодня повысился на Br0,0032 до Br2,0444 за $1 (на торгах 20 сентября - Br2,0413 за $1).
Евро подешевел на Br0,01 и стоит Br2,2485 за 1 евро (20 сентября - Br2,2587 за 1 евро).
Курс российского рубля поднялся на Br0,0047 и составляет Br3,2027 за 100 российских рублей (20 сентября - Br3,198 ).-0-