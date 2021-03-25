Фото из архива
Новости темы " Ситуация на валютном рынке"
25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и российский рубль на торгах 25 марта подорожали, евро подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подорожал на Br0,0007 до Br2,6279 за $1.
Евро стал дешевле на Br0,0047, его курс составил Br3,1035 за 1 евро.
Курс российского рубля вырос на Br0,0013 и составил Br3,4525 за 100 российских рублей.-0-
Смотрите лучшие курсы валют в обменных пунктах