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Новости темы " Ситуация на валютном рынке"
3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и российский рубль на торгах 3 декабря подорожали, евро подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подорожал на Br0,001, до Br2,5448 за $1.
Евро стал дешевле на Br0,0093 - его курс составил Br2,8702 за 1 евро.
Курс российского рубля вырос на Br0,0152 и составил Br3,4543 за 100 российских рублей.-0-
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