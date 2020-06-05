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Новости темы " Ситуация на валютном рынке"
5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и российский рубль на торгах 5 июня подешевели, евро подорожал. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подешевел на Br0,0166 до Br2,381 за $1 (4 июня - Br2,3976 за $1).
Курс евро вырос на Br0,0161 до Br2,7028 за 1 евро (4 июня - Br2,6867 за 1 евро).
Российский рубль подешевел на Br0,0046 до Br3,4695 за 100 российских рублей (4 июня - Br3,4741 за 100 российских рублей).-0-