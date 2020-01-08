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Новости темы "Ситуация на валютном рынке"
8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и российский рубль на торгах 8 января подорожали, евро подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подорожал на Br0,004 до Br2,1138 за $1 (на торгах 4 января - Br2,1098 за $1).
Евро стал дешевле на Br0,0021 и стоит Br2,3547 за 1 евро (4 января - Br2,3568 за 1 евро).
Курс российского рубля вырос на Br0,021 и составляет Br3,4205 за 100 российских рублей (4 января - Br3,3995).-0-