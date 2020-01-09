9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар и российский рубль на торгах 9 января подорожали, евро подешевел. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подорожал на Br0,0021 до Br2,1159 за $1 (на торгах 8 января - Br2,1138 за $1).

Евро стал дешевле на Br0,0021 и стоит Br2,3526 за 1 евро (8 января - Br2,3547 за 1 евро).

Курс российского рубля вырос на Br0,0387 и составляет Br3,4592 за 100 российских рублей (8 января - Br3,4205).-0-

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