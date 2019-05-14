14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар на торгах 14 мая подешевел, евро и российский рубль подорожали. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подешевел на Br0,0002 до Br2,0986 за $1 (на торгах 13 мая - Br2,0988 за $1).
Евро подорожал на Br0,0014 до Br2,3585 за 1 евро (на торгах 13 мая - Br2,3571 за 1 евро).
Курс российского рубля стал выше на Br0,0028 и составляет Br3,2108 за 100 российских рублей (13 мая - Br3,208 за 100 российских рублей).-0-
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