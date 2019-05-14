Мобильная версия
Проект Традиции суверенной Беларуси
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
14 мая 2019, Вт
+19°C
Переменная облачность EUR 2.3571
USD 2.0988
RUB 3.208
Главное
Во время совещания Лукашенко поручил к 2021 году построить в Беларуси Национальный выставочный центр
Президент
Беларусь и ЕС намерены устранять остающиеся торговые барьеры - Макей
Экономика
Бодак: в работе над корректировкой Конституции следует ставить во главу угла интересы простого человека
Общество
Депозиты на семейный капитал в Беларуси открыты почти на $680 млн
Общество
РЕПОРТАЖ: В шаге от финала, или Генеральная репетиция первых 17 участников "Евровидения"
Культура
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Участие в турнире Alfa-Bank Minsk Triathlon подтвердили около 550 спортсменов из 8 стран
13:34 Спорт
Выставка живописи Андрея Бондарева расскажет об Индии
13:25 Культура
День семьи в Гродно отметят парадом детских колясок
13:19 Регионы
Двое белорусов заработали более Br23 тыс. на пропуске трафика в обход "Белтелекома"
13:18 Происшествия
В Индонезии при обрушении шахты погибли 5 человек
13:17 В мире
Беларусь ведет переговоры об организации прямых авиарейсов в Минск из Америки и Индии
13:12 Общество
Доллар на торгах 14 мая подешевел, евро и российский рубль подорожали
13:12 Экономика
ГАИ с конца апреля направила по электронной почте более 2,1 тыс. уведомлений о штрафах
13:10 Общество
Чехия рассчитывает на скорейшее подписание соглашения о приоритетах партнерства между ЕС и Беларусью
13:07 Политика
Бобруйчанка на легковушке сбила четырехлетнего ребенка
12:51 Происшествия
Белорусская марка претендует на звание лучшей в Европе
12:51 Общество
Минэкономики разъяснило порядок электронных торгов при процедурах банкротства
12:42 Экономика
Путин утвердил новую доктрину энергетической безопасности России
12:42 В мире
Брестчанин пытался спуститься с третьего этажа по телевизионному кабелю
12:39 Происшествия
В Гродно пьяный бесправник на Porsche попытался скрыться от ГАИ: на него составили 3 протокола
12:39 Происшествия
Рейсовый автобус опрокинулся в Кировском районе
12:36 Происшествия
Национальный выставочный центр планируется построить рядом с ТРЦ "Экспобел"
12:35 Общество
Специалисты рассказали, как не отравиться на пикнике
12:32 Общество
Макей о сотрудничестве с ЕС: положительные процессы должны стать необратимыми
12:27 Политика
Александр Андриевский назначен главным тренером ХК "Динамо-Минск"
12:27 Спорт
Все новости
Темы
Евровидение-2019 Евровидение-2019
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Детский отдых Детский отдых
Жилье в Минске Жилье в Минске
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Доллар на торгах 14 мая подешевел, евро и российский рубль подорожали

Экономика 14.05.2019 | 13:12
Фото из архива
Фото из архива
Ситуация на валютном рынке Новости темы Ситуация на валютном рынке
Другие темы

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар на торгах 14 мая подешевел, евро и российский рубль подорожали. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.

Доллар подешевел на Br0,0002 до Br2,0986 за $1 (на торгах 13 мая - Br2,0988 за $1).

Евро подорожал на Br0,0014 до Br2,3585 за 1 евро (на торгах 13 мая - Br2,3571 за 1 евро).

Курс российского рубля стал выше на Br0,0028 и составляет Br3,2108 за 100 российских рублей (13 мая - Br3,208 за 100 российских рублей).-0-

Смотрите лучшие курсы валют в обменных пунктах

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
Теги
биржа, курсы валют
Версия для печати
Новости рубрики Экономика
К списку
Топ-новости
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3571 BYN 2.356 BYN 2.36 BYN
USD
2.0988 BYN 2.097 BYN 2.1 BYN
RUB
3.208 BYN 3.207 BYN 3.217 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Репетиция открытия выставки вооружения MILEX 2019
Все видео

Фотоновости

Пресс-конференция об организации летнего отдыха и оздоровления детей прошла в БЕЛТА
Все фото

Инфографика

Движение эстафеты "Пламя мира" по Беларуси В каждой области эстафета пробудет 6 дней.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко и Алла Бодак Лукашенко привел к присяге судью Конституционного суда Беларуси
Лукашенко поручил к 2021 году построить в Беларуси Национальный выставочный центр
Лукашенко отмечает вклад Германии и ее посла в нормализацию отношений Беларуси с ЕС
Политика
Йоханнес Хан. Фото из архива Йоханнес Хан рассказал о завершении переговоров по соглашению о реадмиссии
Чехия рассчитывает на скорейшее подписание соглашения о приоритетах партнерства между ЕС и Беларусью
Макей о сотрудничестве с ЕС: положительные процессы должны стать необратимыми
Происшествия
Фото из архива ВС рассматривает апелляцию по делу об убийстве двух девушек в Бобруйске
Двое белорусов заработали более Br23 тыс. на пропуске трафика в обход "Белтелекома"
Бобруйчанка на легковушке сбила четырехлетнего ребенка
Общество
Алла Бодак Бодак: в работе над корректировкой Конституции следует ставить во главу угла интересы простого человека
Беларусь ведет переговоры об организации прямых авиарейсов в Минск из Америки и Индии
ГАИ с конца апреля направила по электронной почте более 2,1 тыс. уведомлений о штрафах
Регионы
Фото из архива КГК Витебской области проведет горячую линию по вопросам выплаты зарплат
День семьи в Гродно отметят парадом детских колясок
Современные многоэтажки, схожие с проблемным домом на Широкой, обследуют до 18 мая
Спорт
Александр Андриевский. Фото ХК "Динамо-Минск" Александр Андриевский назначен главным тренером ХК "Динамо-Минск"
Участие в турнире Alfa-Bank Minsk Triathlon подтвердили около 550 спортсменов из 8 стран
Первые полуфиналы Единой лиги ВТБ состоятся 22 и 23 мая
Технологии
Инструменты для противодействия киберпреступлениям нужно постоянно совершенствовать
США выделит NASA $1,6 млрд для ускоренного освоения Луны и Марса
Уровень углекислого газа в атмосфере Земли достиг исторического максимума
Культура
ZENA В Тель-Авиве назовут первую десятку финалистов "Евровидения-2019"
Выставка живописи Андрея Бондарева расскажет об Индии
Витебская филармония отметит 30-летие гала-концертом ведущих коллективов
В мире
Владимир Путин. Фото ТАСС Путин утвердил новую доктрину энергетической безопасности России
В Индонезии при обрушении шахты погибли 5 человек
Филиалы посольства США откроются в австрийских McDonald's
Калейдоскоп
Фото Parco archeologico del Colosseo Во дворце Нерона обнаружили тайную комнату Сфинкса
Гороскоп на неделю с 13 по 19 мая
Американец совершил рекордное одиночное погружение в бездну Челленджера
Все круглые столы
Круглый стол Эдуард Томильчик,
Алеся Береснева,
Виктор Морозов,
Олег Максимов,
Ольга Матюхова,
Александра Алексеева,
Олег Шаблыко 10 апреля Создание безопасных условий при организации образовательного процесса Круглый стол Валентина Гинчук,
Галина Черник,
Татьяна Олихвер,
Ирина Арефьева 11 февраля Современной школе – современные программы и учебники Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Ирина Бабаченок,
Виолетта Брезовская,
Жанна Тарасевич 28 декабря Условия ведения бизнеса в Беларуси: что изменилось за год? Круглый стол Геннадий Давыдько,
Ольга Левко,
Василий Воронин,
Степан Темушев,
Денис Дук 1 октября Исторические формы белорусской государственности в IX–XIII вв. Круглый стол Елена Моргунова,
Валерий Шилов,
Ирина Почицкая 27 сентября Как сделать питание белорусов более полезным? Круглый стол газеты "7 дней"
Газета 7 дней
В семнадцать мальчишеских лет
Боль нашей земли
Гоблин – "жизнерадостный графоман"
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Рожденные в БССР
Наталья ЗЛОТНИК. Ставка на ИКТ-сектор
Ольга БОГАЧЕВА. Вишневая столица
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Марианна ЩЁТКИНА. Равенство возможностей
Сяргей ГАЛОЎКА. Служэнне словам і справай
Марина ЕЛИНСКАЯ. Cоздатели геральдики
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия