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Новости темы "Ситуация на валютном рынке"
20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар на торгах 20 февраля подорожал, евро и российский рубль подешевели. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подорожал на Br0,0008 до Br2,2048 за $1 (на торгах 19 февраля - Br2,204 за $1).
Евро стал дешевле на Br0,0018 и стоит Br2,3787 за 1 евро (19 февраля - Br2,3805 за 1 евро).
Курс российского рубля снизился на Br0,0057 и составляет Br3,4581 за 100 российских рублей (19 февраля - Br3,4638 за 100 российских рублей).-0-