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Новости темы "Ситуация на валютном рынке"
6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар на торгах 6 ноября подорожал, евро и российский рубль подешевели. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар стал дороже на Br0,0021 и стоит Br2,0434 за $1 (на торгах 5 ноября - Br2,0413 за $1).
Евро подешевел на Br0,0088 до Br2,2636 за 1 евро (5 ноября - Br2,2724 за 1 евро).
Курс российского рубля снизился на Br0,0153 и составляет Br3,2112 за 100 российских рублей (5 ноября - Br3,2265).-0-