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Новости темы " Ситуация на валютном рынке"
27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доллар подешевел на торгах 27 марта, евро и российский рубль подорожали. Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи, сообщает БЕЛТА.
Доллар подешевел на Br0,0146 до Br2,5754 за $1 (на торгах 26 марта - Br2,59 за $1).
Курс евро вырос на Br0,0084 до Br2,8371 за 1 евро (26 марта - Br2,8287 за 1 евро).
Российский рубль подорожал на Br0,0164 и стоит Br3,3121 за 100 российских рублей (26 марта - Br3,2957 за 100 российских рублей).-0-