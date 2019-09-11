Допзатраты цементных заводов при закупке сырья через посредников составили около Br8 млн - КГК

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дополнительные затраты белорусских цементных заводов при закупке материальных ресурсов из-за необоснованного посредничества за последние 2,5 года составили около Br8 млн, сообщил журналистам заместитель председателя Комитета госконтроля Дмитрий Баско, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня на коллегии Комитета госконтроля рассматриваются результаты контрольно-аналитических мероприятий по вопросам эффективности работы организаций цементной промышленности.

"Одной из причин сложной финансовой ситуации на предприятиях цементной промышленности является неэффективное расходование средств при закупках сырья и реализации готовой продукции. Для этого используются многочисленные посредники, большинство из которых являются необоснованными. Только по выявленным фактам закупок материальных ресурсов (железной руды, гипсового камня, мелющих шаров и других) дополнительные расходы организаций цементной промышленности в 2017-2019 годах составили около Br8 млн", - рассказал Дмитрий Баско.

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