Дорожная карта с Всемирным банком в высокой степени готовности - Турчин

"Мы в центр всей экономической политики ставили вопросы борьбы за дешевые нефть и газ, и это было естественно. Сейчас мы видим, что не только для развития, но и даже для выживания экономики эти вопросы перестают быть критическими", - сказал первый заместитель премьер-министра Александр Турчин.