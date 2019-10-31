Дорожная карта с Всемирным банком в высокой степени готовности - Турчин

Александр Турчин. Фото из архива
31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дорожная карта повышения эффективности экономики, которая разрабатывается с Всемирным банком, в высокой степени готовности, сообщил сегодня журналистам первый заместитель премьер-министра Александр Турчин на "Кастрычніцкім эканамічным форуме", передает корреспондент БЕЛТА.
"Она в высокой степени готовности, - сказал Александр Турчин. - Эта программа для нас - не для Всемирного банка, не для МВФ. Вещи, которые там заложены, мы на самом деле уже начинаем реализовывать".
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Вопросы дешевых углеводородов перестают быть критическими для экономики - Турчин
"Мы в центр всей экономической политики ставили вопросы борьбы за дешевые нефть и газ, и это было естественно. Сейчас мы видим, что не только для развития, но и даже для выживания экономики эти вопросы перестают быть критическими", - сказал первый заместитель премьер-министра Александр Турчин.
Турчин: вопрос о привлечении средств МВФ на повестке дня не стоит
"Пока этот вопрос на повестке дня не стоит", - сказал первый заместитель премьер-министра Александр Турчин, отвечая на вопрос, когда Беларусь планирует обратиться в МВФ за новой программой.