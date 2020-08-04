Два именных 240-тонных самосвала БЕЛАЗ начали работать в Курской области

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два 240-тонных самосвала БЕЛАЗ-75313 приступили к работе на Михайловском горно-обогатительном комбинате имени Андрея Варичева (компания "Металлоинвест", Курская область, Россия). Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе предприятия.

"Двум самым большим машинам МГОКа присвоены имена почетных ветеранов предприятия Ивана Зайцева и Ивана Надеина, - отметили в пресс-службе. - Так комбинат поддержал стартовавший в 2020 году проект БЕЛАЗа и его генерального дистрибьютора в России АО "Торговый дом "БЕЛАЗ" по присвоению имен выдающихся людей и знаменательных дат карьерным самосвалам на горнодобывающих российских предприятиях".

Самосвалы этой серии обладают расширенным функционалом, топливной экономичностью, плавностью хода и устойчивостью на дороге. Дизельный двигатель с электронным управлением обеспечивает высокую удельную мощность, а соответственно, и скорость карьерника на подъеме. Бортовой компьютер контролирует все параметры работы машины.

Железногорские горняки по достоинству оценили надежность, функциональность и комфортность белорусских тяжеловесов. "Новые БЕЛАЗы отличаются мощным двигателем в 2,5 тыс. лошадиных сил, усиленной литыми элементами конструкцией рамы и новейшим программным обеспечением. Самосвалы оптимальны для перевозки горной массы в железорудном карьере", - сказал главный инженер автотракторного управления МГОКа Сергей Рогожкин.

Особое внимание в карьерниках уделено безопасности труда оператора. Кузов с передним козырьком полностью закрывает технологическую площадку и кабину, защищая от попадания обломков горной породы. 240-тонная машина оснащена системами автоматического пожаротушения, контроля давления в шинах, видеообзора, камневыталкивателями и устройством сигнализации о приближении к высоковольтной линии.

Как отметили на предприятии, сотрудничество БЕЛАЗа с Михайловским ГОКом насчитывает не один десяток лет и успешно развивается не только в плане поставки техники, но и иных взаимовыгодных связях. Основу парка технологического транспорта железорудного карьера составляют белорусские карьерные самосвалы грузоподъемностью от 130 т до 240 т.

ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Занимает около 30% мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности. Производит самый крупный в мире карьерный самосвал грузоподъемностью 450 т.-0-