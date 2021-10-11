Два вертолета Ми-2 авиакомпании "Орша Эйр" проданы на электронных торгах за Br32,5 тыс.

11 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Два вертолета Ми-2 унитарного предприятия "Авиакомпания "Орша Эйр" проданы на электронных торгах суммарно за Br32,5 тыс., сообщил корреспонденту БЕЛТА директор ООО "ВитЮрком" (компания выполняет функции антикризисного управляющего) Николай Кротов.

Реализованные винтокрылые машины размещаются в Московской области, куда были поставлены для капитального ремонта и технического обслуживания на базе АО "Московский авиационно-ремонтный завод ДОСААФ".

Летательные аппараты выставлялись на повторный аукцион методом понижения начальной цены. На лоты зарегистрировались по 2 участника, при этом торги проходили по похожему сценарию. Претенденты торговались на понижение, а когда цена доходила до минимальной, один из покупателей делал одну ставку на повышение и становился победителем аукциона.

Начальная цена самого дорогого лота превышала Br55,7 тыс., а победитель заплатит за него Br18,7 тыс. Второй аппарат приобретен за Br13,8 тыс. (начальная цена около Br41,2 тыс.). Вырученные деньги будут направлены на выплаты по внеочередным платежам и погашение задолженности перед кредиторами в соответствии с реестром требований, размер которых составляет около Br600 тыс.

Всего потенциальным покупателям предлагались 4 вертолета, два из которых оказались невостребованными. Они базируются на аэродроме приписки в горпоселке Болбасово Оршанского района. Компания получила технику безвозмездно от своего учредителя ОАО "Оршанский авиаремонтный завод". Вертолеты находятся в разной степени готовности к летной эксплуатации, для чего их необходимо доукомплектовать оборудованием (двигатели, лопасти, редукторы и т.д.), а также выполнить технические и ремонтные работы.

Унитарное предприятие по оказанию услуг "Авиакомпания “Орша Эйр" создано в июле 2013 года на базе ОАО "Оршанский авиаремонтный завод" для демонстрационных полетов и решения текущих производственных задач. В октябре 2018 года собственник компании принял решение о ее ликвидации. Так как ликвидатор не смог рассчитаться по долгам организации, было решено обратиться в суд с заявлением об экономической несостоятельности (банкротстве) ликвидируемого должника в связи с выявлением недостаточности стоимости имущества для удовлетворения требований кредиторов. Дело о банкротстве авиакомпании "Орша Эйр" было возбуждено экономическим судом Витебской области в августе 2020 года, а в ноябре компания признана банкротом. В отношении должника открыто ликвидационное производство, которое продлено до ноября 2021 года.-0-