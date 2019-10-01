ЕАБР и Банк развития будут содействовать экспорту белорусских товаров

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евразийский банк развития и Банк развития Республики Беларусь подписали соглашение о сотрудничестве в сфере поддержки экспорта белорусских товаров, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт ЕАБР.

Документ подписан для привлечения финансирования на специальных условиях для приобретения товаров, работ и услуг производства резидентов Беларуси в рамках реализации плана по расширению торгово-экономических связей между странами - участницами ЕАЭС. Индивидуальные кредиты будут предоставляться Банком развития в пользу ЕАБР для последующего финансирования импортеров стран-участниц в четырех валютах (российский и белорусский рубль, евро и доллар).

"Подписанное соглашение, с учетом уникального положения международного финансового института ЕАБР, позволит Банку развития поддержать национальный экспорт в страны - участницы нашего банка и способствовать экономическому росту и развитию интеграционных процессов на евразийском пространстве", - отметил управляющий директор по активам и пассивам ЕАБР Дмитрий Ладиков-Роев. По его словам, в настоящее время поддержка экспорта - ключевое направление в развитии экономик стран ЕАЭС.

Евразийский банк развития является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет $7 млрд. Государствами - участниками банка являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Банк развития Республики Беларусь - специализированный финансовый институт, созданный в соответствии с указом Президента Республики Беларусь от 21 июня 2011 года №261. Учредителями выступили Совет Министров и Национальный банк. Главной целью деятельности Банка развития является развитие системы финансирования государственных программ и реализация социально значимых инвестиционных проектов.-0-