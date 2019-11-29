ЕАБР и БелАЗ подписали кредитный договор на 50 млн евро

29 ноября, Москва /Корр. БЕЛТА/. Евразийский банк развития и ОАО "БелАЗ" на полях XIV Международной конференции "Евразийская экономическая интеграция" подписали кредитный договор на 50 млн евро, передает корреспондент БЕЛТА.

Генеральный директор ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" Петр Пархомчик рассказал журналистам, что деньги предприятие сможет использовать как на пополнение оборотных средств, так и на инвестиционные цели. Планируется 60% суммы направить на выполнение контракта по поставке тяжелых карьерных самосвалов в Индию. В следующем году предприятию предстоит отправить туда 77 машин.

ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" - крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и транспортного оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. Занимает около 30% мирового рынка карьерных самосвалов особо большой грузоподъемности. Производит самый большой в мире карьерный самосвал грузоподъемностью 450 т.

Евразийский банк развития - международная финансовая организация, учрежденная Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Государствами - участниками банка являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.-0-