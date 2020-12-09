ЕАБР планирует до конца года заключить кредитное соглашение с "Минскэнерго" на 100 млн евро

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евразийский банк развития планирует до конца текущего года заключить кредитное соглашение с "Минскэнерго" на более чем 100 млн евро. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе банка по итогам встречи председателя правления ЕАБР Николая Подгузова и первого заместителя премьер-министра Беларуси Николая Снопкова.

На встрече стороны обсудили работу ЕАБР в Беларуси и расширение сотрудничества в части реализации сквозных интеграционных проектов.

На 1 декабря 2020 года доля Беларуси в текущем инвестиционном портфеле ЕАБР составляет $988,9 млн. За 2 года она увеличилась с 9,2% в декабре 2018 года до 25,3% в декабре текущего года, то есть в 2,75 раза.

В период пандемии ЕАБР оказывал поддержку белорусским клиентам. Так, для ОАО "Белорусский металлургический завод" отменены повышенные проценты за нарушение установленных финансовых ковенант и предоставлены каникулы по ним до конца 2020 года. Рассматривается продление этих условий на 2021 год. Банком предложены пакеты антикризисных мер по преодолению негативных последствий пандемии для ОАО "Беларуськалий" и ОАО "БЕЛАЗ". Для РУП "Витебскэнерго" снижена действующая процентная ставка, а РУП "Минскэнерго" выдан бридж-кредит для авансирования поставок оборудования по новому инвестиционному проекту (40,5 млн евро).

"Далее эта работа будет продолжена в рамках программы по оказанию контрциклической поддержки экономикам государств-участников в условиях негативного влияния внешних и внутренних шоков", - отметили в пресс-службе банка.

До конца года банком планируется заключение кредитного соглашения с "Минскэнерго" на сумму более 100 млн евро. После этого текущий инвестиционный портфель ЕАБР в Беларуси превысит $1 млрд.

"Банк намерен продолжать кредитовать предприятия Республики Беларусь не только в традиционных для ЕАБР секторах экономики, таких как энергетика, машиностроение, металлургия, добыча природных ископаемых, финансовый (банковский) сектор, но и активно вовлекать новые отрасли, прежде всего IT-сектор", - добавили в пресс-службе.

Евразийский банк развития (ЕАБР) является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года для содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет $7 млрд. Государствами - участниками банка являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.-0-