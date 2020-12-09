Правительство Беларуси рассчитывает на увеличение финансирования со стороны ЕАБР

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Беларуси рассчитывает на увеличение финансирования со стороны Евразийского банка развития. Об этом заявил сегодня первый заместитель премьер-министра Беларуси Николай Снопков на встрече с председателем правления ЕАБР Николаем Подгузовым, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для нас ЕАБР сейчас очень важный институт с учетом того, что прорабатываются очередные санкционные списки, с учетом того, что есть проблемы с фондированием внешнего финансирования, особенно западных банков. Мы, конечно, очень рассчитываем на вашу помощь", - сказал Николай Снопков.

Он поблагодарил ЕАБР за озвученную ранее информацию о готовности банка заместить кредитные линии, инфраструктурные и транспортные проекты, в которых не будут участвовать Европейский инвестиционный банк и Европейский банк реконструкции и развития.

"Даже с учетом того, что у нас портфель приличный уже, мы будем, конечно, очень рассчитывать и благодарны за помощь и поддержку в этой ситуации", - добавил первый вице-премьер.

Он считает, что в условиях кризиса нужно развивать инфраструктуру. "Это важнейший элемент, который создает задел на будущее с точки зрения развития человеческого капитала и импульсы в экономическом развитии", - отметил он. Николай Снопков также дал высокую оценку аналитике и макроэкономическим прогнозам банка, назвав их неаффилированными и очень профессиональными.

Николай Подгузов подчеркнул, что ЕАБР является международной финансовой организацией, которая "вне каких-то политических конструкций". "Поэтому наша задача - развитие экономик, интеграционных процессов на пространстве ЕАЭС. Действительно, на протяжении последних, наверное, полутора лет у нас достаточно серьезно вырос портфель в Беларуси. Сейчас он составляет около $1 млрд", - сказал Николай Подгузов. Банк работает с крупнейшими предприятиями страны, в числе которых БЕЛАЗ, "Беларуськалий", БМЗ.

Евразийский банк развития (ЕАБР) является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года для содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет $7 млрд. Государствами - участниками банка являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.-0-

Фото Андрея Покумейко

Николай Подгузов и Николай Снопков

Советник председателя правления Евразийского банка развития Сергей Сидорский и председатель правления Евразийского банка развития Николай Подгузов

Николай Снопков