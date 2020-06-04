ЕАБР выразил готовность участвовать в финансировании проектов по импортозамещению в ЕАЭС

4 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийский банк развития (ЕАБР) готов рассмотреть возможность участия в финансировании проектов по импортозамещению в Евразийском экономическом союзе. Об этом было заявлено на встрече члена Коллегии (министра) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Артака Камаляна и председателя правления банка Андрея Бельянинова, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Евразийский банк развития готов рассматривать предлагаемые ЕЭК проекты с целью их последующего финансирования, - сказал Андрей Бельянинов. - Сегодня в нашем текущем инвестиционном портфеле на долю промышленности приходится около 22%. Уверен, что здесь есть возможность для роста. Поэтому совместная работа с ЕЭК в этом направлении крайне актуальна".

Он отметил, что важным критерием при отборе проектов для финансирования Евразийским банком развития является интеграционный эффект, возникающий при их реализации.

"Стратегические цели ЕЭК и ЕАБР во многом совпадают: работа нацелена на развитие интеграционных процессов на евразийском пространстве и обеспечение экономического роста государств, - отметили в комиссии. - Это особенно актуально с учетом реализации распоряжения Евразийского межправительственного совета от 10 апреля 2020 года, где банку предлагается интенсифицировать свою деятельность в поддержке союзных проектов в условиях пандемии коронавирусной инфекции".

"Ключевую роль должны играть крупные кооперационные проекты в промышленности с сильным интеграционным эффектом, предусматривающие создание продукции с высокой добавленной стоимостью", - подчеркнул министр ЕЭК Артак Камалян. Он напомнил, что картой индустриализации и картой агроиндустриализации ЕАЭС предложен перечень наиболее перспективных кооперационных проектов. Реализация совместных проектов позволит избежать дублирующие производства на территории ЕАЭС и снимет риски инвестирования в проекты.-0-