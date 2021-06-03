ЕАЭС готов рассмотреть создание преференциального торгового режима с АСЕАН - Глазьев

3 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев полагает, что Евразийский экономический союз может установить преференциальный торговый режим не только с отдельными государствами - членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, но и со всей АСЕАН. Об этом он заявил сегодня на бизнес-диалоге "ЕАЭС - АСЕАН", который прошел на Петербургском международном экономическом форуме.

Сергей Глазьев констатировал: Ассоциация государств Юго-Восточной Азии является самым активным, перспективным и стратегически важным партнером из всех региональных структур, с которыми взаимодействует ЕАЭС. "На мой взгляд, АСЕАН - близкая к оптимальной интеграционная структура, где не так много формальностей и минимум бюрократизма, - сказал он. - При этом присутствуют высокая взаимная дополняемость и связанность экономик, значительные темпы развития и использования передовых технологий во внешней торговле. Со многими странами АСЕАН у нас не только хорошие контакты, но и формализованное взаимодействие на основе меморандумов. Заключены соглашения о свободной торговле с Вьетнамом и Сингапуром".

Министр ЕЭК напомнил, что в стратегических направлениях развития евразийской экономической интеграции до 2025 года заложены высокие темпы роста взаимной торговли со странами АСЕАН. "Наши интеграционные объединения настолько зрелые и развитые, что мы готовы подумать о заключении преференциального торгового режима между двумя интеграционными объединениями - ЕАЭС и АСЕАН", - заявил Сергей Глазьев.

Генеральный секретарь АСЕАН Дато Лим Джок Хой в свою очередь подчеркнул, что взаимодействие ЕАЭС и АСЕАН укрепилось. Вместе с тем есть значительный потенциал роста, и необходимо создавать возможности для прямых связей между бизнесом. "Цифровизация и устойчивый рост - ключевые направления в постпандемическом восстановлении экономик, они составляют стратегическую основу будущего развития", - уверен генсек АСЕАН.-0-