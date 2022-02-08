ЕАЭС и Индия намерены активизировать переговоры по соглашению о свободной торговле

8 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийский экономический союз и Индия намерены активизировать переговорный процесс по соглашению о свободной торговле. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии со ссылкой на члена Коллегии (министра) по торговле ЕЭК Андрея Слепнева.

"Надеюсь, что первый раунд переговоров мы сможем провести уже в ближайшие месяцы", - сказал Андрей Слепнев на встрече с недавно назначенным послом Индии в России Паваном Капуром.

Паван Капур во время встречи

Министр ЕЭК отметил, что вопрос сотрудничества с Индией рассматривается и в контексте большого экономического коридора Север - Юг. "Это, конечно, больше, чем транспорт. Можно сказать, что речь идет об экономических партнерствах в Евразии", - указал он.

Объем товарооборота между ЕАЭС и Индией за январь - ноябрь 2021 года составил $14,52 млрд, что на 32,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.-0-

Фото пресс-службы Евразийской экономической комиссии