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19 декабря 2019, 16:13

ЕАЭС и Китай в целом согласовали порядок обмена таможенной информацией

Фото из архива
Фото из архива

19 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийский экономический союз и Китай в целом согласовали порядок обмена таможенной информацией о перемещаемых через границу товарах и транспортных средствах, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

"Проект протокола между центральными таможенными органами государств - членов Евразийского экономического союза и Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики, который определит порядок обмена информацией на первом этапе реализации соглашения об обмене информацией о товарах и транспортных средствах международной перевозки, перемещаемых через таможенные границы ЕАЭС и КНР, в целом согласован делегациями союза и КНР во время первого раунда переговоров по реализации соглашения в Харбине", - проинформировали в пресс-службе.

Директор Департамента таможенной инфраструктуры ЕЭК Бактыбек Байсеркеев, возглавивший делегацию союза, отметил: "Очень важно, что мы приступили к разработке протокола заранее, не дожидаясь вступления соглашения в силу. Заблаговременное начало работы над протоколом позволит качественно проработать все технические аспекты реализации".

Стороны провели презентации интегрированной информационной системы ЕАЭС и китайской платформы обмена таможенной информацией, которые будут использоваться для организации обмена информацией в соответствии с соглашением. "По итогам переговоров в целом согласован проект протокола об обмене информацией, включая состав сведений. Принято решение завершить его согласование во время следующего раунда переговоров, который планируется провести в 2020 году в России. Стороны пришли к консенсусу по структуре технических условий обмена информацией, достигли взаимопонимания по их смысловому наполнению. После разработки проекта технических условий специалисты должны будут его согласовать", - добавили в ЕЭК.

Соглашение об обмене информацией о товарах и транспортных средствах международной перевозки, перемещаемых через таможенные границы ЕАЭС и КНР, подписано 6 июня 2019 года. В настоящее время в странах ЕАЭС завершаются внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления соглашения в силу. Реализация документа позволит ускорить совершение таможенных операций в отношении товаров, ввозимых на таможенные территории ЕАЭС и КНР, а также товаров, перемещаемых транзитом; использовать полученные данные для повышения эффективности в сфере управления рисками и совершенствования форм таможенного контроля; снизить риски, связанные со ввозом потенциально опасных товаров.-0-

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