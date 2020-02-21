ЕАЭС и СНГ расширят перечень направлений сотрудничества

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21 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийский экономический союз и Содружество Независимых Государств намерены расширить перечень направлений сотрудничества. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии по итогам состоявшейся сегодня в Москве встречи председателя Коллегии ЕЭК Михаила Мясниковича с председателем Исполкома - исполнительным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым.
Стороны обсудили углубление взаимодействия между ЕЭК и Исполкомом СНГ, подготовку стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. "Достигнуты договоренности о расширении перечня направлений сотрудничества и консолидации усилий в развитии экономик государств", - отметили в пресс-службе.-0-