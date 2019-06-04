ЕАЭС и Таиланд планируют наращивать товарооборот

4 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийский экономический союз и Таиланд намерены увеличить взаимный товарооборот. Об этом заявили член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Татьяна Валовая и исполняющая обязанности министра торговли Таиланда Чутима Буньяпрафасара по итогам состоявшегося сегодня в Москве первого заседания совместной рабочей группы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"В 2018 году товарооборот стран ЕАЭС и Таиланда увеличился примерно на 17% и достиг $2,8 млрд, - отметила Татьяна Валовая. - В этом году за первые три месяца товарооборот вырос еще на 12%. Но мы все равно еще не вышли на уровень 2014 года, когда торговля была $4 млрд. Мы понимаем, что надо выходить хотя бы на те показатели, которые были, а еще лучше - их превзойти". По данным ЕЭК, экспорт Беларуси в Таиланд в 2018 году вырос в 1,6 раза по сравнению с 2017 годом. Такой результат достигнут за счет увеличения поставок белорусских калийных удобрений.

В свою очередь Чутима Буньяпрафасара заявила, что укрепление экономического взаимодействия между странами ЕАЭС и Таиландом крайне важно. "У нас есть огромные возможности для увеличения товарооборота, - считает она. - Сейчас мы экспортируем в ЕАЭС в первую очередь автомобили, драгоценные камни, услуги СПА, а импортируем - драгметаллы, железо, сталь, овощную продукцию, но мы ощущаем дефицит в торговле с ЕАЭС".

В текущем году Таиланд председательствует в АСЕАН, поэтому стороны договорились на саммите АСЕАН в Бангкоке в ноябре провести бизнес-диалог с участием представителей делового сообщества двух объединений. Кроме того, Татьяна Валовая пригласила представителей Таиланда принять участие в международном деловом форуме "Евразийская неделя", который пройдет 25-27 сентября в Бишкеке.

В формате рабочей группы состоялась также экспертная встреча представителей Департамента защиты внутреннего рынка ЕЭК и Департамента торговых переговоров Министерства торговли Таиланда для обсуждения вопросов, связанных с применением мер торговой защиты. Стороны договорились наладить сотрудничество в этой сфере и проработать возможности взаимодействия, в том числе путем прямого обмена нотификациями между уполномоченными органами.

Совместная рабочая группа была создана в соответствии с меморандумом о сотрудничестве между ЕЭК и правительством Таиланда. Этот документ был подписан 19 ноября 2018 года в Бангкоке.-0-