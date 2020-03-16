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16 марта 2020, 13:00

ЕБРР из-за коронавируса окажет поддержку клиентам в Беларуси

Фото из архива
Фото из архива
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16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский банк реконструкции и развития из-за распространения коронавируса COVID-19 окажет поддержку клиентам в странах операций банка, в число которых входит и Беларусь, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ЕБРР.

В минувшую пятницу совет директоров ЕБРР одобрил выделение экстренной помощи странам, где работает банк, в размере 1 млрд евро в качестве первого шага, за которым могут последовать и другие, если того потребует ситуация.

"Наш "Пакет солидарной помощи" демонстрирует готовность вести бизнес в прежнем объеме, а также оперативно и решительно реагировать на возможные изменения сложившейся ситуации. Для решения этих задач банк будет опираться на значительный уставной капитал и успешные результаты операционной деятельности, достигнутые в последнее время. У ЕБРР есть все инструменты и ресурсы для помощи клиентам и странам операций", - отметили в банке.

Решение поддержать Беларусь было принято в пятницу вечером, уточнили в ЕБРР, поэтому рано говорить о конкретных проектах и цифрах. "Да, поддержим клиентов в Беларуси. Именно клиентов, так как системная помощь государству - прерогатива других организаций. Учитывая объем проектов в госсекторе, рассмотрим и предложения, связанные с ними", - отметили в банке.

Отвечая на вопрос о краткосрочных и долгосрочных прогнозах банка относительно последствий ситуации с коронавирусом для экономики, в ЕБРР отметили, что, исходя из динамики событий, пока очень сложно сделать окончательные выводы. "Макроэкономические показатели регионов деятельности ЕБРР будут пересмотрены, но, в отличие от финансового кризиса 2008 года, о возможности дальнейшего роста экономик можно будет говорить только после того, как отступит угроза вируса",- полагают в банке.

Европейский банк реконструкции и развития - многосторонний банк, содействующий развитию частного сектора и предпринимательской инициативы в 38 экономиках на трех континентах. Акционерами банка являются 69 стран, а также ЕС и ЕИБ. С начала своей деятельности в Беларуси в 1992 году ЕБРР инвестировал почти 2,9 млрд евро в 130 проектов в различных секторах экономики страны.-0-

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