ЕБРР изучает возможность софинансирования реконструкции и модернизации 12 мостов и участка дороги М3

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) рассматривает возможность участия в финансировании реконструкции и модернизации 12 региональных мостов в Беларуси и участка дороги М3 Минск - Витебск. Соответствующая информация размещена на сайте банка, сообщает БЕЛТА.

Данный проект обеспечит операционную эффективность, улучшив путем реконструкции мостов региональную инфраструктуру. Он повысит эффективность перевозок в коридоре Север - Юг и поддержит экономическое развитие Беларуси. Проект, в частности, будет нацелен на усовершенствование институциональной и управленческой деятельности в дорожном секторе с акцентом на безопасность движения.

Общая стоимость проекта оценивается в 375 млн евро. Если он будет утвержден, ЕБРР выделит 240 тыс. евро. Кредит будет предоставлен Министерству транспорта и коммуникаций, которое будет отвечать за реализацию проекта.

Как ожидается, совет директоров банка рассмотрит проект 13 ноября.-0-