ЕБРР рассчитывает на реализацию договоренностей с Беларусью в сфере приватизации к февралю

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский банк реконструкции и развития рассчитывает на конкретные итоги реализации договоренностей с правительством Беларуси по приватизационным сделкам к февралю 2020 года, сообщил сегодня журналистам глава представительства ЕБРР в Беларуси Александр Пивоварский на полях "Кастрычніцкага эканамічнага форуму", передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы с правительством обсуждаем все наши планы, один из планов - в сфере приватизации, и мы, конечно, хотели бы видеть результат. Сейчас начинается обсуждение новой стратегии (ЕБРР для Беларуси на 2020-2023 годы. - Прим. БЕЛТА), в этом процессе возникнет вопрос - чего мы достигли по старой стратегии", - отметил Александр Пивоварский.

По его словам, приватизационные сделки находятся в обсуждении, проведена большая подготовительная работа, но пока не сделано конкретных шагов. "У нас идут интенсивные переговоры, встречи по этим вопросам. У меня надежда, что мы сможем сделать этот прорыв, что будут одна-две трансакции", - добавил глава представительства банка в Беларуси.

Отвечая на вопрос о возможных сроках, он отметил, что в ЕБРР ориентируются на февраль следующего года. "Мы ориентируемся на заседание Совета по иностранным инвестициям в феврале, чтобы к нему были прорывные конкретные шаги и продемонстрировать их инвесторам", - сказал Александр Пивоварский.

Как сообщалось, в октябре на встрече в Вашингтоне министра экономики Беларуси Дмитрия Крутого с президентом ЕБРР Сумой Чакрабарти обсуждалось начало подготовки новой стратегии ЕБРР для Беларуси на 2020-2023 годы. В контексте обсуждения вопроса Сума Чакрабарти сделал особый акцент на необходимости демонстрации прогресса в таких направлениях, как предприватизационная поддержка ОАО "Белинвестбанк" и ОАО "Банк Дабрабыт", а также ряда предприятий реального сектора, в частности ОАО "Криница" и ОАО "Красносельскстройматериалы".-0-