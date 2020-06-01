ЕБРР расширит в Беларуси кредитование малого и среднего бизнеса в нацвалюте

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский банк реконструкции и развития предоставит БНБ-Банку до Br10 млн для кредитования малых и средних предприятий для борьбы с последствиями пандемии COVID-19, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕБРР.

"Предоставление финансирования в местной валюте ограничит риск изменения валютных курсов для заемщиков", - отметили в ЕБРР.

БНБ-Банк является клиентом ЕБРР с 2011 года и одним из первых в Беларуси начал предлагать кредитование в местной валюте. Новый кредит также поможет обеспечить ликвидность БНБ-Банка и укрепить его позиции в качестве ведущего кредитора МСП.

ЕБРР рассчитывает, что все его инвестиции в ближайшие два года в размере до 21 млрд евро будут направлены на поддержку предприятий и их восстановление после окончания пандемии коронавируса. Частью этих усилий является программа поддержания устойчивости, разработанная для существующих клиентов и предлагающая им срочную поддержку с помощью предоставления краткосрочного оборотного капитала, обеспечения ликвидности и реструктуризации рисков.

С начала своей деятельности в Беларуси в 1992 году ЕБРР инвестировал почти 2,9 млрд евро в 134 проектов, реализованных в различных секторах экономики страны.-0-