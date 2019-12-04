ЕБРР рассмотрит предложение по участию в строительстве железной дороги из Минска в аэропорт

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский банк реконструкции и развития рассмотрит предложение правительства Беларуси по участию в проекте строительства железной дороги из Минска в аэропорт, сообщил сегодня журналистам глава представительства ЕБРР в Беларуси Александр Пивоварский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Чтобы продолжить разговор, необходим бизнес-план и намного больше деталей, которые мы уже запросили у правительства. Для нас это будет новым в Беларуси сектором, если будет возможность продолжить разговор об этом. Так что будем рассматривать это в последующие месяцы", - сказал Александр Пивоварский.

ЕБРР готов рассмотреть свое участие в проекте в контексте определенных трансформаций в сфере железных дорог. При этом он уточнил, что речь идет о большей коммерциализации в этом секторе, а не приватизации.

Что касается предварительной оценки проекта в $150 млн, то Александр Пивоварский предположил, что скорее всего ЕБРР мог бы профинасировать проект в кооперации с другими международными банками.

Как сообщалось, технико-экономическое обоснование проекта по строительству железной дороги в аэропорт планируется представить в марте 2020 года. Тогда будет определен более точный объем требуемых средств. Сейчас отрабатывается возможность участия в проекте различных банков. Какой из банков в итоге поможет связать столицу и аэропорт, будет зависеть от условий, на которых они будут готовы сотрудничать.-0-