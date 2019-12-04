ЕБРР в 2019 году превысит прошлогодний рекорд по инвестированию в экономику Беларуси - Ригтеринк

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский банк реконструкции и развития в 2019 году превысит прошлогодний рекорд по инвестированию в экономику Беларуси, сообщил сегодня журналистам первый вице-президент ЕБРР Юрген Ригтеринк, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы видим динамику в ускорении объемов инвестирования. В частности, прошлый год был рекордным в плане инвестиций в белорусскую экономику - 360 млн евро. За счет подписания соглашения (по модернизации мостов и трассы М3. - Прим. БЕЛТА) мы обязательно превысим в этом году прошлогодний рекорд", - сказал Юрген Ригтеринк.

/Будет дополнено/.-0-

ЕБРР не будет участвовать в аукционе по продаже госдоли Приорбанка Если госдолю на аукционе не купит частный инвестор, ЕБРР продолжит переговоры с правительством по ее приобретению.