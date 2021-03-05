ЕЭК: базовая модель маркировки товаров позволит исключить новые барьеры в торговле в ЕАЭС

5 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии сегодня утвердил базовую технологическую организационную модель системы маркировки товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе, сообщил корреспонденту БЕЛТА представитель торгового блока ЕЭК Алексей Ашихмин.

"Основная цель маркировки - защита жизни и здоровья граждан, а также "обеление" рынка: контроль легальности оборота товаров и сокращение контрафакта. Благодаря этому вырастут возможности легальных производителей и продавцов реализовать свои товары на рынке союза, увеличатся объемы производства и создания рабочих мест", - отметил представитель торгового блока ЕЭК.

Вместе с тем, констатировал он, внедрение системы маркировки в странах ЕАЭС происходит сегодня с разной скоростью. Это связано, с одной стороны, с отличиями в технологической готовности государств-членов, с другой - с необходимостью контроля в отношении различных видов продукции.

"Чтобы исключить вероятность возникновения барьеров в трансграничной торговле на рынке союза, было решено разработать базовую технологическую и организационную модель системы маркировки, позволяющую обеспечить бесшовное взаимодействие национальных компонентов независимо от товара, в отношении которого принимается решение", - рассказал член Коллегии (Министр) по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

В основе базовой модели - положения уже принятых решений Совета ЕЭК о введении маркировки по отдельным группам товаров, существующая практика их реализации и договоренности между национальными операторами. Одобренный документ описывает порядок и механизм взаимодействия между государствами - членами ЕАЭС в случае, если Совет ЕЭК не принял решение о введении маркировки товаров на территории всего ЕАЭС и маркировка вводится поэтапно в отдельных государствах-членах.

Базовая модель включает основные аспекты создаваемой в союзе системы маркировки: порядок формирования и нанесения средств идентификации; состав и структура сведений о маркированном товаре; порядок взаимодействия национальных операторов; порядок функционирования информационной системы маркировки в контуре интегрированной информационной системы союза.

Кроме того, в развитие уже существующих решений, принятых на площадке ЕЭК, была достигнута договоренность: чтобы избежать лишней нагрузки на бизнес, страны ЕАЭС могут предусмотреть возможность обмена сведениями между национальным компонентом системы маркировки и национальной системой прослеживаемости.-0-