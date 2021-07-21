ЕЭК: белорусские компании - самые активные участники Евразийского реестра промышленных товаров

21 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/ Белорусские компании являются самыми активными участниками Евразийского реестра промышленных товаров, с помощью которого в странах Евразийского экономического союза обеспечивается доступ к государственным закупкам. Об этом заявила сегодня на брифинге официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"На сегодняшний день в Евразийский реестр промышленных товаров уже включено 3560 товарных позиций 23 белорусских производителей. Отмечу, что белорусские компании - самые активные в этом вопросе", - сказала официальный представитель ЕЭК.

Она отметила, что перечень отраслей реестра постоянно расширяется: к примеру, на прошлой неделе он дополнился отраслью "Автомобилестроение".

"Информационный ресурс ЕЭК для формирования Евразийского реестра промышленных товаров был запущен в эксплуатацию в апреле текущего года, - напомнила Ия Малкина. - Он позволяет реализовать равный доступ к государственным закупкам во всех странах ЕАЭС по принципу "евразийское наравне с отечественным". Мы призываем компании стран союза также активно включаться в реестр".-0-