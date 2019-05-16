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ЕЭК формирует перечень импортных комплектующих к электромобилям для снижения таможенных пошлин

Экономика 16.05.2019 | 15:45
Фото ЕЭК
Фото ЕЭК

16 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) поддерживает снижение таможенных пошлин на комплектующие для электромобилей, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК со ссылкой на члена Коллегии (министра) по промышленности и агропромышленному комплекса комиссии Александра Субботина.

"Мы ждем предложений от бизнес-сообществ об изменении ставок ввозных пошлин на не производимые в наших странах комплектующие для электромобилей", - заявил Александр Субботин на Астанинском экономическом форуме на панельной сессии "Инновации - будущее автопрома ЕАЭС".

В пресс-службе отметили, что в ЕЭК обсуждается проект перечня комплектующих к электромобилям для снижения таможенных пошлин. На основе предложений некоторых производителей подготовлен предварительный список необходимой продукции. В него вошли электродвигатели, ограничители и гасители скачков напряжения, жидкостные системы охлаждения электродвигателей, системы контроля заряда и другие.

"Мы уже подготовили предварительный перечень - всего более 15 наименований, - уточнил Александр Субботин. - Сейчас нам необходимо понять, насколько бизнесу нужны те или иные комплектующие. Поэтому мы просим его заинтересованных представителей подключиться к процессу и через уполномоченные органы своих стран передать свои предложения".

В ЕЭК напомнили, что 27 ноября 2018 года Евразийский межправительственный совет утвердил план мероприятий по обеспечению стимулирования производства и использования электромобилей в странах ЕАЭС на 2018-2020 годы.-0-

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Теги
Вакульчик, ЕЭК, инновации, пошлины, электротранспорт
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