ЕЭК и правительство Таиланда подписали меморандум о сотрудничестве

19 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Страны Евразийского экономического союза будут наращивать взаимодействие с Таиландом. Это предусмотрено меморандумом о сотрудничестве между Евразийской экономической комиссией и тайским правительством, который подписали сегодня в Бангкоке член Коллегии (министр) по макроэкономике и интеграции ЕЭК Татьяна Валовая и министр торговли Таиланда Сонтират Сонтичиравонг, сообщили БЕЛТА в пресс-службе комиссии.

"Документ направлен на развитие взаимодействия между государствами ЕАЭС и Королевством Таиланд. В перспективе это позволит увеличить объем взаимной торговли товарами и услугами, нарастить инвестиции", - подчеркнули в ЕЭК. Стороны намерены сотрудничать по таким направлениям, как региональная экономическая интеграция, торговая политика, таможенное и техническое регулирование, санитарные, ветеринарно-санитарные и карантинные фитосанитарные меры, энергетическая политика.

"Реализация меморандума будет способствовать укреплению взаимоотношений между странами ЕАЭС и Таиландом и, безусловно, придаст новый импульс развитию прямых контактов представителей бизнес-сообществ и в конечном итоге положительно скажется на благополучии граждан наших государств", - сказала на церемонии подписания документа Татьяна Валовая.

Подписанию меморандума предшествовала встреча председателя Коллегии ЕЭК Тиграна Саркисяна и премьер-министра Таиланда Праюта Чан-Оча. "В последние годы мы наблюдаем существенный рост товарооборота между ЕАЭС и Таиландом, - констатировал Тигран Саркисян. - За 2017 год он повысился на 26%, а за январь-август 2018 года - почти на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Уверен, что заключение меморандума о сотрудничестве придаст дополнительный импульс развитию торговли товарами и услугами и в целом поможет раскрыть потенциал дальнейшего углубления взаимодействия".

По словам председателя Коллегии ЕЭК, подписание меморандумов как с Таиландом, так и с АСЕАН создает хороший базис не только для организации бизнес-форумов, встреч, рабочих групп, но и для обсуждения тех барьеров, с которыми сталкиваются государства и деловые сообщества. Выявление этих барьеров - важный шаг для их устранения и создания благоприятного инвестиционного климата.

В свою очередь премьер-министр Таиланда заявил, что сотрудничество между ЕАЭС и АСЕАН быстро развивается как на уровне объединений, так и между странами. "В условиях напряженности в мировой торговле, которая наблюдается сегодня, важно идти по пути углубления торгово-экономических отношений", - считает он. Глава правительства Таиланда выразил надежду, что меморандум создаст почву для дальнейшего обсуждения перспектив соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) между королевством и государствами союза, а также - на определенном этапе - о ЗСТ между странами АСЕАН и ЕАЭС.-0-