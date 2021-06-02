ЕЭК изменила перечни стандартов к техрегламенту на питьевую воду

2 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии внесла изменения в перечни стандартов к техническому регламенту Евразийского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду", сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Изменения предусматривают включение в перечни актуализированных национальных стандартов (АСТ 191-2019 "Воды минеральные питьевые лечебно-столовые бутилированные. Технические условия" и ГОСТ Р 54316-2020 "Воды минеральные природные питьевые. Общие технические условия") и дополнительных методов исследований для обеспечения подтверждения соответствия упакованной питьевой воды требованиям техрегламента ЕАЭС (ГОСТ ISO 6222-2018 "Качество воды. Подсчет культивируемых микроорганизмов. Подсчет колоний при посеве в питательную агаризованную среду", СТ РК 2782-2015 "Вода. Методы санитарно-паразитологического анализа" и три методики исследований (испытаний) и измерений)", - рассказали в ЕЭК.

Это решение позволит в полном объеме проводить идентификацию упакованной питьевой воды и обеспечить подтверждение ее соответствия требованиям технического регламента.-0-