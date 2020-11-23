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Экономика
23 ноября 2020, 18:50

ЕЭК изменила порядок наложения штрафов за нарушения правил конкуренции в ЕАЭС

Фото ЕЭК
Фото ЕЭК

23 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии согласовал изменения в методику расчета и порядок наложения штрафов за нарушения правил конкуренции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Согласно Договору о ЕАЭС, ЕЭК в соответствии с методикой налагает на хозяйствующие субъекты штрафы за нарушения общих правил конкуренции на трансграничных рынках. Принятые поправки направлены на совершенствование законодательства ЕАЭС в сфере конкуренции, а также для уточнения некоторых понятий и механизмов, предусмотренных методикой. "Например, уточнены понятия "выручка" и "совокупная сумма выручки". Сейчас размер штрафа за нарушение правил конкуренции выражается в российских рублях, а данные для расчета штрафа хозяйствующие субъекты представляют в национальных валютах государств - членов ЕАЭС. Закрепляется и перерасчет штрафа (рассчитанного при подготовке к заседанию Коллегии ЕЭК) на дату принятия решения Коллегией комиссии в случае изменения курса", - пояснили в пресс-службе.

Помимо этого, изменениями предусмотрена возможность добровольной уплаты штрафа правонарушителем до возбуждения исполнительного производства, установлен срок для его добровольной уплаты. "Поправки расширяют перечень обстоятельств, смягчающих ответственность за нарушения правил конкуренции, а также обозначают условия, при которых такие обстоятельства, как добровольное прекращение нарушения общих правил конкуренции и добровольное возмещение причиненного ущерба могут быть учтены как смягчающие при расчете штрафа", - добавили в ЕЭК.

По словам члена Коллегии (министра) по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Армана Шаккалиева, принятые изменения создадут дополнительные условия для бизнеса как в части оптимизации их расходов, так и смягчения ответственности.-0-

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