ЕЭК изменила порядок оформления электронных паспортов на самоходные машины

16 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии внесла изменения в порядок оформления электронных паспортов на самоходные машины, а также в порядок формирования и ведения единого реестра организаций, оформляющих электронные паспорта. Об этом сообщила сегодня на брифинге официальный представитель ЕЭК Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Теперь у производителей самоходных машин, не являющихся объектами регулирования союзных регламентов и не предназначенных для использования на дорогах общего пользования, появилась возможность оформлять до 31 декабря 2022 года электронные паспорта на свою продукцию при отсутствии обязательного документа об оценке соответствия", - пояснила Ия Малкина. Речь, в частности, идет об аэродромных машинах, самоходных лесных мульчерах, ратраках и внедорожных большегрузных транспортных средствах.

Кроме того, принятые изменения упростили оформление электронного паспорта на самоходные машины, ввозимые физическими лицами для личного пользования.-0-