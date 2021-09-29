ЕЭК констатировала рост доли несырьевых неэнергетических товаров в торговле стран ЕАЭС

29 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Евразийской экономической комиссии констатируют рост доли несырьевых неэнергетических товаров в торговле стран Евразийского экономического союза. Об этом сообщила сегодня на брифинге официальный представитель ЕЭК Ия Малкина со ссылкой на аналитику торгового блока комиссии на основе данных за семь месяцев текущего года, передает корреспондент БЕЛТА.

"Доля несырьевых неэнергетических товаров в экспорте ЕАЭС в третьи страны выросла на 3,4 процентных пункта и составила почти 32%", - сказала Ия Малкина. По ее словам, поставки этих товаров из стран ЕАЭС в третьи страны увеличились более чем на 50% к уровню прошлого года - до $90 млрд.

"Что касается удельного веса несырьевых неэнергетических товаров в общем объеме взаимной торговли, то он также вырос - до 76,6%, или на 2,8 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Увеличение поставок составило почти 30% - с $21 млрд до $27 млрд. При этом в обоих случаях положительную динамику можно наблюдать в торговле всех государств союза", - добавила Ия Малкина.

"В то же время продолжают расти цены производителей промышленной продукции в ЕАЭС, - отметила представитель ЕЭК. - В августе по сравнению с июлем они выросли на 1,4% и почти на 25% по сравнению с декабрем прошлого года. Рост цен произошел главным образом за счет их значительного увеличения в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров (почти на 48%). Наибольший прирост цен в этой сфере наблюдался в Казахстане и России. При этом в Кыргызстане цены снизились".-0-