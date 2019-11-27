ЕЭК на два года продлит порядок применения субсидий в промышленности

27 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия на два года продлит условия применения критерия допустимости специфической субсидии в промышленности, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК по итогам заседания Консультативного комитета по промышленности комиссии.

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"Участники заседания обсудили исполнение странами Евразийского экономического союза обязательств в сфере предоставления промышленных субсидий, а также вопросы продления положений документов, принятых в развитие соглашения о порядке добровольного согласования специфических субсидий в отношении промышленных товаров от 26 мая 2017 года, - отметили в ЕЭК. - Так, члены комитета достигли консенсуса в части продления на два года условий по участию производителей стран ЕАЭС в рамках порядка признания товара совместно произведенным странами союза. Также на два года будут продлены условия применения утвержденного Советом ЕЭК критерия допустимости специфической субсидии, направленной на производство промышленного товара, производимого на территории ЕАЭС в недостаточном количестве".

Порядок признания товара совместно произведенным государствами - членами ЕАЭС утвержден решением Коллегии ЕЭК 11 июня 2019 года. Он регламентирует, как государствами - членами ЕАЭС товар признается совместно произведенным для того, чтобы иметь возможность согласовать специфическую субсидию в отношении такого товара с ЕЭК. Перечень условий применения отдельных критериев допустимости специфических субсидий утвержден решением Совета ЕЭК 18 января 2019 года. Он определяет пороговые значения параметров субсидирования по наиболее важным направлениям исключительного предоставления государственной поддержки производителям ЕАЭС. Это, прежде всего, поддержка малого и среднего бизнеса, реализация совместных проектов государств - членов ЕАЭС, производство высокотехнологичной, инновационной продукции, продукции, не имеющей аналогов, а также продукции, производящейся в недостаточном количестве.

Консультативный комитет рассмотрел также подготовленный ЕЭК проект основных направлений промышленного сотрудничества в ЕАЭС на период до 2025 года и с перспективой до 2035 года. Как отметил член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Александр Субботин, документ предусматривает решение трех основных задач: стимулирование опережающего роста промышленного производства, развитие конкурентоспособности союзных производителей, а также формирование условий для устойчивого и сбалансированного долгосрочного развития промышленности в ЕАЭС.

"В рамках развития промышленного сотрудничества определены десять основных направлений. В их числе - переход на инновационный вектор развития, цифровая трансформация промышленности, сотрудничество в сфере инвестиционных проектов, стимулирование промышленной кооперации, развитие взаимной торговли и механизмов продвижения продукции на экспорт. В числе обозначенных приоритетов в проекте нового документа - активизация отраслевого и межотраслевого сотрудничества, стимулирование экологической и ресурсной эффективности предприятий, а также развитие кадрового потенциала в промышленности государств - членов ЕАЭС", - добавили в ЕЭК.-0-