ЕЭК на полгода возвращает пошлины на отдельные виды женской одежды и трикотажа из Вьетнама

7 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение применить триггерную защитную меру в отношении некоторых видов одежды, ввозимых в Евразийский экономический союз из Вьетнама по нулевой ставке таможенной пошлины в соответствии с соглашением о свободной торговле, сообщил корреспонденту БЕЛТА представитель торгового блока ЕЭК Алексей Ашихмин.

Данное решение касается женских костюмов, платьев и юбок, а также трикотажных изделий, пуловеров, жилетов и кардиганов.

"Триггерная защитная мера предполагает возвращение стандартной ставки пошлины единого таможенного тарифа ЕАЭС в связи с превышением объемов импорта в прошлом году по сравнению с установленным уровнем, - пояснил Алексей Ашихмин. - Таким образом, в отношении рассматриваемой продукции будут уплачиваться ввозные таможенные пошлины в размере, соответствующем 1,5-2,2 евро за килограмм в зависимости от вида товара".

"Вьетнамским поставщикам предоставлены серьезные возможности поставок продукции на рынок Евразийского экономического союза. Но по ряду чувствительных видов товаров определены ограничения по объемам. Сейчас мы фиксируем значительное превышение установленных уровней, а это может негативно сказаться на рабочих местах. Такие факты требуют реагирования, надеемся, что вьетнамская сторона вернется к согласованным объемам торговли", - прокомментировал принятое решение член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Решение вступит в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования. Срок действия меры составит шесть месяцев.-0-