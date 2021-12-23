ЕЭК: на рынке труда ЕАЭС наиболее востребованы врачи, педагоги, IT-специалисты и водители

23 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия совместно с компетентными органами стран Евразийского экономического союза на основе анализа профессий, пользующихся спросом на национальных рынках труда, подготовила перечень наиболее востребованных должностей служащих и профессий рабочих на общем рынке труда ЕАЭС. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ЕЭК.

В пресс-службе уточнили: востребованными на общем рынке считаются те профессии, по которым есть спрос на работников на рынке труда в трех и более странах ЕАЭС. "Граждане, обладающие включенными в перечень профессиями и желающие трудоустроиться за пределами страны своего проживания, получили достоверную информацию о потребности в них в других странах союза, что сократит их издержки и сроки поиска работы", - прокомментировал сделанный анализ член Коллегии (министр) по экономике и финансовой политике ЕЭК Руслан Бекетаев.

"Работники наиболее востребованы в сферах здравоохранения, образования, строительства, сельского хозяйства и IT-технологий. Потребность в специалистах в сфере здравоохранения особенно возросла в период распространения инфекции COVID-19. Возрастающая потребность в специалистах в области IT-технологий связана с переходом многих сфер экономики в цифровой формат. В сфере образования традиционно высока потребность в работниках педагогических специальностей", - отметили в ЕЭК.

Рабочие наиболее востребованы в сферах автомобильного транспорта, торговли, обслуживания населения (услуг), жилищно-коммунального хозяйства, строительства, сельского хозяйства и промышленности. "Рост потребности в рабочих в сферах строительства, жилищно-коммунального хозяйства, сельского хозяйства и промышленности связан с восстановлением и ростом национальных экономик после сокращения ограничений, введенных в период распространения инфекции COVID-19", - констатировали в ЕЭК.

"Наблюдаемое в странах ЕАЭС развитие рынка услуг также требует большего числа работников. Традиционно высок спрос на водителей транспортных средств различных категорий" - добавили в пресс-службе.-0-