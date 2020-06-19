ЕЭК намерена принять оперативные меры для устранения барьеров в торговле в ЕАЭС

19 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия и страны Евразийского экономического союза намерены оперативно выработать меры для устранения барьеров во взаимной торговле. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ЕЭК по итогам состоявшегося сегодня рабочего совещания членов Совета ЕЭК и Коллегии ЕЭК, на котором рассмотрены вопросы внутренней торговли в ЕАЭС.

"Комплексный подход к устранению препятствий на внутреннем рынке союза отражен в стратегических направлениях развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, проект которых в целом одобрен главами государств ЕАЭС 19 мая 2020 года, - отметили в пресс-службе. - В настоящее время уточняются отдельные положения документа, идет подготовка плана реализации. Вместе с тем председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович предложил принять оперативные меры, направленные на ускоренную выработку механизмов скоординированного таможенного контроля ввозимых товаров, обмен электронными документами, идентификацию санкционных товаров, интеграцию электронных систем прослеживаемости товаров, особенно подконтрольных ветеринарно-санитарному контролю, создание "зеленых коридоров", электронных очередей, и другие меры содействия взаимной торговле".

"Фундаментальные предложения по урегулированию разногласий и решению спорных вопросов, связанных с перемещением товаров через границы государств - членов союза, представил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук, - отметили в ЕЭК. - Актуальные задачи практического характера, требующие незамедлительного рассмотрения, и пути их решения сформулировал заместитель премьер-министра Беларуси, председатель Совета ЕЭК Игорь Петришенко. Конкретные рекомендации представлены первым заместителем премьер-министра Казахстана Алиханом Смаиловым, вице-премьером Армении Мгером Григоряном, вице-премьер-министром Кыргызстана Эркином Асрандиевым".

В пресс-службе полагают, что с учетом обсуждения этих вопросов на Коллегии ЕЭК 9 июня есть основания рассчитывать на формирование более высокого уровня доверия во взаимной торговле. "Это позволит улучшить информационный обмен в налоговой и таможенной сферах, согласовать меры и единые подходы к администрированию импорта товаров из третьих стран по всему контуру внешней границы союза, обеспечить ускоренное применение механизмов прослеживаемости при импорте товаров и сократить незаконное перемещение товаров через внешнюю границу и внутри союза", - подчеркнули в ЕЭК.

По итогам обсуждения Совет ЕЭК принял решение о формировании рабочей группы высокого уровня и разработке соответствующей дорожной карты. "В Коллегии ЕЭК полагают, что эти меры в комплексе с уже принятыми в 2020 году решениями по устранению барьеров и урегулированию взаимных претензий позволят устранить проблемные ситуации во внутренней торговле, которые вызывают серьезную критику бизнес-сообщества и органов государственного управления стран союза", - добавили в пресс-службе.-0-