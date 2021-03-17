ЕЭК намерена разработать модель оценки вклада интеграции в развитие стран ЕАЭС

17 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия намерена разработать модель оценки вклада интеграции в развитие каждого государства Евразийского экономического союза. Об этом сообщила сегодня на брифинге помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

В качестве примера Ия Малкина привела Армению, которая является членом ЕАЭС около шести лет. "ВВП по паритету покупательной способности Армении увеличился почти вдвое - с $24,5 млрд в 2014 году до $42,1 млрд. Мы считаем, что это хороший показатель, и безусловно, на него в том числе повлияла интеграция со странами союза", - подчеркнула она. Представитель ЕЭК отметила, что и взаимная торговля товарами Армении со странами ЕАЭС выросла: ее доля во внешней торговле страны в 2014-м составляла 24,3%, а в 2019 году достигла 30%.

"Мы понимаем важность комплексной оценки выгод интеграции для Армении и других стран союза. Об этом заявил и председатель Высшего Евразийского экономического совета, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он предложил разработать модель оценки, которая объективно покажет реальный вклад, добавленную стоимость интеграции в экономику государств ЕАЭС. Поэтому в ближайшей перспективе комиссия займется этим вопросом", - сказала Ия Малкина.-0-