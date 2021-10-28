ЕЭК не исключает, что сроки создания общего рынка газа в ЕАЭС будут скорректированы

28 октября, Москва /Корр. БЕЛТА/. В Евразийской экономической комиссии не исключают, что сроки создания общего рынка газа в Евразийском экономическом союзе будут скорректированы. Решение по этому вопросу - прерогатива глав государств. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ЕЭК по итогам заседания профильного консультативного совета, на котором представители стран "пятерки" рассмотрели несогласованные положения проекта договора о формировании рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС, а также мероприятия по созданию общего рынка газа.

"Что касается общего рынка газа союза, согласованы подходы по дальнейшей реализации первого и второго этапов формирования общего рынка, в том числе с точки зрения корректировки и продления сроков выполнения ряда мероприятий, - отметили в ЕЭК. - Как показала практика, завершение таких мероприятий напрямую зависит от подписания ключевого документа - международного договора о формировании общего рынка газа союза, в котором будут определены принципиальные условия его функционирования. Поскольку корректировка сроков возможна исключительно по решению глав государств евразийской "пятерки", не исключено, что такая тема будет предложена им для рассмотрения".

Стороны подробно обсудили положения нормативных документов, которые разрабатываются для запуска рынков энергоресурсов. В частности, планируется продолжить переговоры с уполномоченными органами Казахстана и России о приоритетном предоставлении доступа к услугам по транспортировке нефти и нефтепродуктов.

Общие рынки энергоресурсов создаются в три этапа. "На заключительном, третьем - до 1 января 2025 года - предусмотрено вступление в силу международного договора о формировании общих рынков, в котором должны найти отражение ключевые вопросы его создания и функционирования, - напомнили в ЕЭК. - Формирование общих рынков и гармонизация национальных законодательств ведутся с учетом базовых принципов Договора о ЕАЭС, концепции и программы формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов, общего рынка газа".-0-