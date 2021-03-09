ЕЭК обновила стандарты к техрегламенту "О безопасности машин и оборудования"

9 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии сегодня актуализировала перечни стандартов к техническому регламенту "О безопасности машин и оборудования", сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований техрегламента, включает 1300 стандартов, из них - 1128 межгосударственных стандартов, 34 государственных стандарта Беларуси, 5 национальных стандартов Казахстана и 133 национальных стандарта России, - отметили в пресс-службе. - Перечень стандартов на методы включает почти 1150 стандартов, из них - 957 межгосударственных стандартов, 36 государственных стандартов Беларуси и 156 национальных стандартов России".

Для адаптации к применению актуализированных перечней стандартов, а также аккредитации органов по оценке соответствия решение Коллегии ЕЭК вступит в силу по истечении 180 календарных дней с даты его официального опубликования.

"Перечни стандартов разработаны ЕЭК совместно с государственными органами стран союза при участии экспертов и представителей бизнеса. Они учитывают новые версии межгосударственных стандартов, разработанных и введенных в действие в странах ЕАЭС. Большая часть включенных стандартов разработана на основе международных (ISO и IEC) и региональных стандартов (EN). Это обеспечивает гармонизацию с международными нормами и установление единых принципов к оценке соответствия машин и оборудования", - добавили в пресс-службе.-0-