ЕЭК обнулила пошлину на материалы для полиграфической отрасли

25 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии обнулила ставку ввозной таможенной пошлины на некоторые виды фотопластинок и фотопленок сроком на три года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

До настоящего времени размер пошлины на эти товары составлял 5%. "В случае с фотопластинками речь идет об одном из важнейших компонентов для печати офсетным способом, - пояснили в ЕЭК. - Они представляют собой тонкую металлическую или полимерную подложку, на которой находится свето- или термочувствительный приемный слой и другие вспомогательные слои. Офсетные печатные пластины применяются для изготовления упаковочной, книжно-журнальной и газетной продукции. То есть основное потребление таких пластин приходится на полиграфические компании, печатающие средние и большие тиражи".

Однако производство офсетных печатных пластин в государствах Евразийского экономического союза отсутствует, а реализация соответствующих инвестпроектов в среднесрочной перспективе не планируется. Поэтому потребность в указанном товаре покрывается исключительно за счет импорта, а обнуление пошлины поможет снизить себестоимость печатной продукции и повысить конкурентоспособность предприятий полиграфической отрасли.

"В настоящее время в полиграфической отрасли отмечается сложная ситуация, характеризующаяся резким падением спроса по всему спектру производимой продукции, включая печатные средства массовой информации и книгоиздание, рекламный и коммерческий сектор. Принятое решение позволит снизить цены на широкий спектр полиграфических товаров, в том числе учебники и детскую литературу", - прокомментировал решение директор Департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян.-0-