ЕЭК: обращений о вступлении Ирана в ЕАЭС не поступало

17 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Обращений о вступлении Ирана в Евразийский экономический союз не поступало. Об этом сегодня на брифинге заявила помощник председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, комментируя появившуюся информацию о том, что Тегеран начал переговоры по вступлению в ЕАЭС, передает корреспондент БЕЛТА.

"Договором о ЕАЭС, а также порядком принятия в ЕАЭС новых членов и прекращения членства в союзе установлено, что заинтересованное государство должно направить обращение на имя председателя Высшего Евразийского экономического совета. Такое обращение от Ирана по состоянию на сегодняшний день не поступало", - сказала Ия Малкина.

Она напомнила, что между ЕАЭС и Ираном в настоящее время действует временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли. В 2020 году главами стран союза было принято решение о начале переговоров по созданию полноценной зоны свободной торговли. "Таким образом, повестка нашего сотрудничества исключительно торговая", - отметила помощник председателя Коллегии ЕЭК.-0-