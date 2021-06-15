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Экономика
15 июня 2021, 18:33

ЕЭК ограничила вывоз гречихи из ЕАЭС до конца лета

Фото из архива
Фото из архива

15 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия ограничила вывоз гречихи за пределы Евразийского экономического союза по 31 августа текущего года, сообщил БЕЛТА представитель торгового блока ЕЭК Алексей Ашихмин.

"Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение о введении единой меры нетарифного регулирования в виде количественного ограничения экспорта в отношении гречихи, - сказал Алексей Ашихмин. - Мера вводится сроком по 31 августа текущего года и предусматривает нулевую квоту на вывоз товара из Армении, Беларуси, Кыргызстана и России. Квота на вывоз гречихи из Казахстана устанавливается на уровне 4,2 тыс. т".

"Решение является первой мерой, принимаемой во исполнение поручения Евразийского межправительственного совета, предусматривающего возможность унификации применяемых на национальном уровне односторонних мер по регулированию вывоза отдельных видов товаров", - прокомментировал данное решение член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК Андрей Слепнев. При этом он подчеркнул, что гречиха имеет приоритетное значение с точки зрения продовольственной безопасности государств ЕАЭС.

"ЕЭК обратилась с просьбой к Беларуси и России не позднее 10 календарных дней с даты вступления решения в силу обеспечить отмену действующих национальных мер в отношении экспорта гречихи (код 1008 10 000 ТН ВЭД ЕАЭС), затрагивающих, в том числе, вопросы взаимной торговли", - добавил представитель торгового блока ЕЭК.-0-

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