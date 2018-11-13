ЕЭК определила, какие изделия в ЕАЭС считаются медицинскими

13 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) приняла критерии отнесения продукции к медицинским изделиям в Евразийском экономическом союзе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Союзным странам рекомендовано использовать единые подходы при классификации продукции в качестве медизделий", - подчеркнули в ЕЭК.

Документ содержит указания по классификации товаров, которые могут применяться не только в здравоохранении, но и в смежных областях. "В частности, он устанавливает порядок, позволяющий разграничить медизделия и средства личной гигиены, парфюмерно-косметическую продукцию, дезинфицирующее оборудование, изделия общего бытового назначения, а также товары для занятий спортом, - пояснили в пресс-службе. - Отдельные разделы посвящены продукции IT-сферы, разграничению медизделий и лекарств".

Раньше в странах ЕАЭС применялись национальные подходы к определению категории товаров. Из-за этого одна и та же продукция в одних государствах союза могла регистрироваться как медицинское изделие, а в других - обращаться на рынке без регистрации. "Для производителей, продукция которых одновременно классифицировалась разными странами ЕАЭС как медицинское изделие и лекарственный препарат, это приводило к тому, что во время инспектирования на соответствие GMP уполномоченные органы сторон требовали разделить линии по производству одной и той же продукции для разных государств союза, - отметили в ЕЭК. - Неодинаковые подходы к классификации товара в качестве медизделий и косметических средств создавали у потребителя ложное ожидание улучшения здоровья от использования косметики".

Единые подходы к классификации пограничных товаров позволят снизить нагрузку на бизнес, облегчив подготовку документации, необходимой для регистрации продукции, а также обеспечить ее единое обращение в ЕАЭС, добавили в комиссии.-0-